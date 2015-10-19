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    • Червиченко: «Федун психует, потому что потерял отличного нападающего»

    Червиченко: «Федун психует, потому что потерял отличного нападающего»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что владелец московского клуба Леонид Федун жалеет о том, что клуб покинул Артем Дзюба.

    «Эта фраза не украшает Федуна. Думаю, сейчас он о ней сожалеет. Но когда вкладываешь деньги, душу и получаешь то, что получил вчера «Спартак», конечно, не выдерживают нервы. За это я его не осуждаю. Не знаю, кто, кого и за что продаст. Но получается, что за полумиллионную или миллионную разницу в зарплате красно-белые потеряли отличного нападающего, которого сейчас «Спартаку» не хватает. Дзюба забивает за сборную и «Зенит», находится в расцвете сил. Кроме того, Дзюба – россиянин. Федун из-за этого психует», – считает Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2015 14:21
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    Комментарии (4)
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    Marizza
    1445265098
    И поэтому надо было сдать его в аренду в Ростов, с которым он взял да и вытеснил Спартак с еврокубковой зоны)) Хахаха Ахахаха Хихи Хыхы ыыыы))) Вот лохииии Хихи!!!
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    Gazza
    1445279191
    А он не психует что в Локо половина команды из бывших?
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    ologreds
    1694996967
    numo445830
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