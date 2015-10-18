Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Расследование дела о коррупции ФИФА может занять пять лет

    Дело о коррупции в ФИФА может расследоваться на протяжении пяти лет. Об этом рассказал генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер.

    «Ход расследования всегда зависит от того, как стороны сотрудничают с прокуратурой. Такие крупные дела рассматриваются пять лет. Будет плохо, если это займет больше времени. ФИФА хорошо сотрудничает с нами, но могло бы быть и еще лучше», – говорит Лаубер.

    Также он заметил, что на сегодняшний день прокуратура не занимается информацией о возможном подкупе Германией членов исполкома ФИФА на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2006 года.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2015 01:31
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996974
    numo445688
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+