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    Касильяс ответил на вопросы фанатов в социальной сети

    Вратарь "Порту" Икер Касильяс пообщался со своими поклонниками на официальной странице Лиги чемпионов в Facebook и ответил на их вопросы.

    - Кто самый талантливый из тех, с кем вам доводилось играть вместе?

    - Мне всегда нравилось смотреть, как играет Зидан.

    - Как стать хорошим вратарем?

    - Прежде всего нужна крепкая психика. Вратарская позиция требует смелости, ума и готовности рисковать.

    - Кто лучший нападающий из тех, против кого вам доводилось играть?

    - Лионель Месси. Кто же еще? Я много раз играл против него в матчах "Реала" с "Барселоной".

    - Какой ваш любимый сейв?

    - Сейвы в матче с "Байером" в финале Лиги чемпионов и сейв в финале чемпионата мира, когда я не позволил забить Роббену.

    - Кто бы вашим кумиром в детстве?

    - Петер Шмейхель.

    - Назовите пятерку лучших вратарей в истории.

    - Шмейхель, Байя, Буффон, Кан и Канисарес.

    - Какой гол самый красивый из пропущенных вами?

    - Ни одного не помню, потому что всегда очень злюсь, когда пропускаю.

    Источник: УЕФА

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    16.10.2015 23:39
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