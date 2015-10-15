Уткин пообещал побриться в случае выхода России в финал Евро-2016

Комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин пообещал побриться наголо, если сборная России выйдет в финал европейского первенства.

«Наша команда по своему рейтингу, по своему понятию, если она правильно управляется (а приход Слуцкого оказался правильным решением), безусловно должна играть на чемпионате Европы. Но выход из группы - это уже конкретный успех, а дальше все зависит от жеребьевки. В принципе, мы можем хоть в полуфинале играть - зависит от состояния формы, состояния соперника. Тем более, турнир будет проходить в новом формате, которого пока никто толком не понимает, потому что в первый раз.

Если сборная России попадет в полуфинал, я не буду удивлен - я буду восхищен. Если сборная России выйдет в финал, я обещаю побриться наголо. А если она выиграет чемпионат Европы, то я буду готов на самые неожиданные и неформальные поступки. Но думаю, что сборная остановится между выходом из группы и полуфиналом», - рассказал Уткин изданию «Футбол24».