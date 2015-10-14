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    Опубликован рейтинг для жеребьевки Евро-2016

    Стал известен рейтинг сборных УЕФА, который повлияет на то, как будет определяться посев для жеребьевки ЕВРО-2016. Сама жеребьевка состоится 12 декабря.

    Франция, как хозяйка, займет первую позицию в группе А, Испания (действующий чемпион) – место в первой корзине наряду с Германией, Англией, Португалией и Бельгией. Во второй корзине точно будут Россия, Италия, Швейцария, Австрия и Хорватия. Туда же в случае победы могут попасть Украина и Босния и Герцеговина.

    В четвертую корзину попадут Исландия, Уэльс, Албания и Северная Ирландия.

    Коэффициенты участников финальной стадии


    Франция (46,416) — гарантирована первая позиция в группе A (хозяйка)
    Испания (37,962) — гарантировано место в первой корзине (чемпион)
    Германия (40,236) — корзина 1
    Англия (35,963) — корзина 1
    Португалия (35,138) — корзина 1
    Бельгия (34,442) — корзина 1
    Италия (34,345) — корзина 2
    Россия (31,345) — корзина 2
    Швейцария (31,254) — корзина 2
    Австрия (30,932) — корзина 2
    Хорватия (30,642) — корзина 2
    Чехия (29,403) — не определено
    Польша (28,306) — не определено
    Румыния (28,038) — не определено
    Словакия (27,171) — не определено
    Турция (27,033) — не определено
    Исландия (25,388) — корзина 4
    Уэльс (24,531) — корзина 4
    Албания (23,216) — корзина 4
    Северная Ирландия (22,610) — корзина 4

    Коэффициенты участников стыковых матчей


    Босния и Герцеговина (30,367) — сеяная
    Украина (30,313) — сеяная
    Швеция (29,028) — сеяная
    Венгрия (27,142) — сеяная
    Дания (27,140) — несеяная
    Ирландия (26,902) — несеяная
    Норвегия (26,439) — несеяная
    Словения (25,441) — несеяная

    Источник: УЕФА

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    14.10.2015 14:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      Sneige 1 ноября 2015, 18:16

      Интересные матчи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 15 октября 2015, 00:53

      Как Украина и Босния могут попасть во вторую корзину,если там есть 5 команд уже?Там скорее или Украина,или Босния попадут если пройдут,внимательнее писать надо.
      Если же брать соперников возможных для наших,то я не воспринимаю Данию как самого серьезного соперника из возможных-как датчане могут быть серьезными если они пропустили вперед у себя в группе Албанию.Самые серьезные соперники для Украины-Ирландия и Норвегия,а Дания-это так,смешно даже выглядит.
      Хотя если Фоменко будет так осторожничать как с Испанией,то наши никого не пройдут,даже если в форму датчан одеть сборную Сан-Марино.

      0
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      ...
      Рейтинг: +18

      Платунишка > Pres Arsenal 15 октября 2015, 23:01

      Сейчас 24 команды участвуют, а не 16.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 14 октября 2015, 20:35

      Украина - Дания - причем датчане выиграют на что я очень надеюсь!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      maroof-k 14 октября 2015, 19:26

      Дания - Украина будет бомба

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Профик1986 14 октября 2015, 17:47

      Хочу битву Украина Швеция или чтоб с Боснией!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +108

      Axidan > Профик1986 14 октября 2015, 18:07

      Дания (27,140) — несеяная
      Ирландия (26,902) — несеяная
      Норвегия (26,439) — несеяная
      Словения (25,441) — несеяная

      Читай внимательней. Вот соперники Украины в стыках. А в случае победы, они попадают во вторую корзину. Так что не всё так плохо у них. В стыках потенциальная угроза может быть одна- Дания. Остальное Украина пройдёт легко, на классе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +108

      Axidan > 14 октября 2015, 21:18

      Раз в год и палка стреляет. Слышал о таком когда-нибудь? Польша вон тоже немцев наказала, и что? Теперь Польша и Ирландия у нас топовые сборные? А Голландия так та вообще на Евро не вышла, проиграв почти всем в своей группе. И что теперь? Украина по классу выше ирландцев, да и всех остальных соперников тоже. Другой вопрос, что они сами себе могут помешать попасть на Евро, как они это любят делать обычно. Но это уже совсем другая история.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > Axidan 14 октября 2015, 22:33

      Украина на классе???Уахахаха!!!Откуда у ХОХЛОВ класс появился???(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +108

      Axidan > CSKA №1 15 октября 2015, 13:07

      имеется ввиду класс, относительно их оппонентов.

      1
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      ...
      Рейтинг: +18

      Платунишка > Axidan 15 октября 2015, 23:08

      А почему ты ирландцев не учитываешь? Очень опытная сборная, немного разбавленная молодыми, но весьма талантливыми игрока.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 14 октября 2015, 15:36

      босния - норвегия (дания)
      украина - дания (норвегия)
      швеция - словения (ирландия)
      венгрия - ирландия (словения)
      99%

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 14 октября 2015, 15:14

      а когда стыки играть будут?

      0
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