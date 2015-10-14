Вудворд: «Доходы клуба в этом сезоне превысят 500 миллионов»

Вице-президент "МЮ" Эд Вудворд заявил, что доходы клуба растут и он продолжит укреплять состав новыми игроками.

"Клуб будет продолжать работу на трансферном рынке. Несмотря на большие расходы, которые понес клуб этим летом, когда команда Луи ван Гаала потратила более 250 миллионов фунтов на покупки Мемфиса Депая, Моргана Шнейдерлина и Антони Марсьяля, клуб продолжит вкладывать деньги в трансферы.

Я очень рад тому, что наш клуб вернулся в Лигу Чемпионов. Это очень важно, ведь благодаря этому турниру, наши доходы в этом сезоне могут превысить 500 миллионов фунтов", – добавил Вудворд.