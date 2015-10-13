«Зенит» может остаться без ключевых защитников

«Зенит» будет испытывать серьезные проблемы с игроками оборонительной линии перед матчем 12-го тура российской Премьер-лиги с «Кубанью».

Игорь Смольников получил травму в матче за сборную России в Кишиневе. Он повредил приводящую мышцу. Точные сроки восстановления зависят от результатов повторного обследования и динамики восстановления. По предварительной информации, Смольников рискует пропустить от двух до трех недель.

Защитники Александр Анюков и Доменико Кришито вынуждены пропускать занятия в общей группе по состоянию здоровья. Кришито пропустил последние два матча «Зенита» в Лиге чемпионов с «Гентом» и в российской Премьер-лиге с «Ростовом» из-за травмы ноги. Анюков после матча с «Ростовом» пока тренировался только по индивидуальной программе.