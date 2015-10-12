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    • Евро-2016. Англичане одержали десятую победу, Эстония в концовке уступила Швейцарии

    Евро-2016. Англичане одержали десятую победу, Эстония в концовке уступила Швейцарии

    В группе E закончились заключительные матчи отборочного этапа Евро-2016. Англичане, обыграв в гостях Литву, одержали десятую победу из десяти возоможных, показав таким образом лучший результат среди всех команд отборочного цикла. Эстонцы в домашнем матче со сборной Швейцарии упустили ничью на последней минуте матча, забив в собственные ворота. Сборная Словении в гостях разобралась со сборной Сан-Марино.

    Евро-2016. Отборочные матчи. Группа E. 10-й тур

    Эстония – Швейцария – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Клаван, 90 (в свои ворота).

    Литва – Англия – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Баркли, 29; 0:2 – Арлаускис, 35 (в свои ворота); 0:3 – Окслейд-Чембрелейн, 62.

    Сан-Марино – Словения – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Цезар, 54; 0:2 – Печник, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 23:54
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