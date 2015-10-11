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    Карпин: «Идея играть в манеже при +18? Бред сумасшедшего»

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 15-го тура Футбольной национальной лиги с "Енисеем" (1:3) в Красноярске, отметив, что решение играть в манеже при +18 было неправильным.

    "Хотелось сыграть на свежем воздухе. Не знаю, какому нездоровому человеку пришла идея играть в манеже в +18 градусов. Бред сумасшедшего, конечно. Это не мини-футбол, мы играем в футбол на свежем воздухе при -15 и в -20 играли в Лиге чемпионов, ничего страшного. Это идея не очень нормального человека", — сказал Карпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2015 17:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 октября 2015, 11:38

      Валерик,так это твоя же идея была,забыл что ли,старость не радость,маразм не котлеты

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 октября 2015, 21:51

      Плохому танцору всегда, что-то мешает.

      0
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      Рейтинг: +13

      makas 11 октября 2015, 21:35

      Реально бред в +18 в манеже играть.

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 11 октября 2015, 21:07

      Как это так - тренер команды, играющей в манеже, не знает чье это было решение, Раз оно было согласовано с судьями и инспектором матча, значит было доведено до Карпина заблаговременно. Что же он до игры не выступил, а заблажил только когда продул?

      2
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      Рейтинг: +1608

      кто там 11 октября 2015, 20:29

      А СУЩЕСТВОВАНИЕ ПОРТАГА ЭТО ИДЕЯ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА?! да и я думал лузерство прививается с самого детства когда за СВИНЕЙ

      2
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 11 октября 2015, 19:12

      Трудно не согласиться, но звучит все-таки, как оправдание.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Sneige > FCBarcelona1713 11 октября 2015, 20:15

      согласен

      -1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 11 октября 2015, 19:12

      Да ладно тебе не делай вид, что огорчен этим фактором. На самом деле думаешь: быстрей бы уволили и неустойку выплатили!

      4
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      Рейтинг: +33

      Der Valdi 11 октября 2015, 19:06

      Да все он правильно сказал

      -3
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      Рейтинг: +21

      armpower13 11 октября 2015, 18:05

      Как говорится: "Плохому танцору..."

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 октября 2015, 17:51

      Трудно не согласиться с Валероном!

      0
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