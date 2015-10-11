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    Клопп отменил выходной у трех футболистов основного состава «Ливерпуля»

    Новый главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп довольно активно провел свои первые дни в Англии.

    Как сообщает журналист The Sunday Times Джонатан Норскрофт, 48-летний немецкий специалист присутствовал на сегодняшнем матче молодежной команды мерсисайдцев, а также посетил местные бары. Помимо этого, Клопп принял довольно решительные меры в отношении игроков, не вызванных в свои национальные сборные. Наставник отменил выходной у Филиппе Коутиньо, Даниэла Старриджа и Альберто Морено.

    Ранее Юрген Клопп заявил, что ему не нравится, когда журналисты британской прессы фотографируют каждое его передвижение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 16:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 14 октября 2015, 14:39

      "гланвый"??? Когда ж уже вы начнёте следить за тем, что пишете?

      0
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 12 октября 2015, 13:53

      так держать!!!вперед к дисциплине и высоким наградам!

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 11 октября 2015, 21:29

      сделай им прочистку системы там всем.

      1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 11 октября 2015, 20:32

      ВСЕ ПРАВИЛЬНО!!! За такие зп еще должны после тренировок поле вылизывать!!!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 октября 2015, 19:37

      Обломал посонов

      0
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      Рейтинг: +12

      Spirit _402 11 октября 2015, 19:31

      Ну всё ливер, готовься к приключениям

      0
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