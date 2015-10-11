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    Тренер албанцев: «Уверен только в том, что однажды мы все уйдем в мир иной»

    Главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи поделился своими ожиданиями перед матчем против сборной Армении. В случае победы в этом поединке его команда завоюет путевку на Евро-2016.

    "Принимая эту должность, я сказал, что мы отправимся во Францию. Меня приняли за сумасшедшего. Но сегодня у нас есть реальный шанс, ведь в случае победы мы напрямую попадем в финальный раунд Евро-2016. В противном случае - выступим в стыковых играх.

    Мы ни в чем не уверены, мы уверены лишь в своих возможностях. Уверенным можно быть лишь в одном, что однажды уйдем в мир иной, а по поводу матча нельзя быть в чем-то уверенным. Этот цикл получился странным, так как победили Португалию и Сербию, но затем потеряли несколько очков, и сейчас занимаем 3-ье место. С другой стороны, сейчас это не очень важно. Мы должны воспользоваться предоставленным шансом, - приводит слова де Бьязи armfootball.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 10:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 11 октября 2015, 16:30

      Не надо шиптарей на евро.

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 11 октября 2015, 13:03

      быстрее бы все албанцы ушли в мир иной

      -1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 11 октября 2015, 11:50

      Очевидно, этот тренер и сам не чужд маковой соломки, экспортом которой живет его страна. Они только что проиграли Сербии 0:2 причем дома. А в гостях матч был остановлен в самом начале из-за албанского дрона. Обеим командам было засчитано тех. поражение, которое впоследствии по окрику из-за океана было оставлено в силе только сербам. Разве в здоровом мозгу такое событие может трансформироваться в победу на футбольном поле?

      2
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 11 октября 2015, 11:42

      Когда они победили Сербию???

      2
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