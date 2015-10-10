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    Конте: «Наш путь на Евро-2016 не был таким уж легким»

    Главный тренер сборной Италии Антони Конте прокомментировал выход своей команды в финальную часть Евро-2016 после матча с Азербайджаном (3:1).

    «Когда мы вышли на Евро, об этом можно с легкостью говорить. Но наш путь не был таким уж легким. Я счастлив, потому что мы играем все лучше и лучше. Мы должны продолжить нашу работу. В следующем туре будем играть на победу с Норвегией», - заявил Конте.

    Кроме того, Конте не обращает внимание на рейтинги, по которым будет проходить жеребьевка финального турнира.

    "Для меня это все сложно понять. Мы выше хорватов в группе, но они опережают нас по рейтингу", - добавил Конте.

    Источник: Football Italia

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    10.10.2015 21:59
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