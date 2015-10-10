Евро-2016. Голландия с трудом обыграла Казахстан, Латвия спаслась в Исландии

Сборная Голландии, которая уже провалила отбор Евро-2016, делает последние попытки попасть в финальный турнир во Францию. В 9-м туре оранжевые с трудом обыграли на выезде Казахстан - 2:1.

В другом матче Исландия, которой уже ничего не нужно в этом отборочном цикле, упустила победу над Латвией, ведя после первого тайма с разницей в два мяча.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа A. 9-й тур

Исландия – Латвия – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Сигторссон, 5; 2:0 – Сигурдссон, 27; 2:1 – Цауня, 49; 2:2 – Сабала, 68.

Казахстан – Голландия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Вейналдум, 33; 0:2 – Снейдер, 50; 1:2 – Куат, 90.