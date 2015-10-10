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    Министр финансов РФ: «Расходы бюджета РФ на подготовку ЧМ - 2018 сокращены не будут»

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что расходы бюджета РФ на подготовку и проведение чемпионата мира-2018 сокращены не будут, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру.

    "Это защищенная статья", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможном сокращении в 2016-2018 годах расходов на подготовку и проведение в России чемпионата мира по футболу.

    В июне стало известно, что расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года сокращены на 30 миллиардов рублей. Как позднее заявил министр спорта РФ Виталий Мутко, оптимизация затронет ряд гостиниц и тренировочных баз, которые должны были быть построены к ЧМ-2018.

    Источник: Р-Спорт

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    10.10.2015 09:26
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