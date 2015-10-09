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    Сычев уже не вернется в «Локомотив»

    Нападающий казахского "Окжетпеса" Дмитрий Сычев, контракт которого принадлежит московскому "Локомотиву", уже не вернется в состав железнодорожников. Об этом сообщила президент "Локо" Ольга Смородская.

    По ее словам, аренда 31-летнего Сычева истекает одновременно с его контрактом с "Локомотивом", и использовать футболиста в структуре клуба не собираются.

    Напомним, Сычев был подписан "Локомотивом" в 2004 году после его выступлений за французский "Марсель". В составе железнодорожников он провел 267 матчей и забил 92 мяча. В аренде за "Окжетпес" нападающий провел 16 матчей, в которых забил 2 гола.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2015 10:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 октября 2015, 12:19

      Сыч даже казахам по праздникам забивает,1гол в восьми играх это не уровень даже любительских лиг

      0
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 9 октября 2015, 11:51

      легенда

      0
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      Рейтинг: +80

      vyishenka 9 октября 2015, 11:32

      В ФНЛ может позовут.

      0
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      Рейтинг: +763

      alex1004 > vit1903 10 октября 2015, 21:26

      Так уже играет и весьма не дурно. Только речь идет о Спартак-2.

      0
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      Рейтинг: +11

      Атаман Платов 9 октября 2015, 11:26

      Совсем опёсился дискжоккей.

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