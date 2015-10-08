Евро-2016. Грузия разгромила Гибралтар

Грузия в предпоследнем туре отбора Евро-2016 разгромила на своем поле Гибралтар. Матч завершился со счетом 4:0, голы забивали Окриашвили и Казаишвили, а Вацадзе оформил дубль.

Для грузин эта победа стала третьей в отборе, а гибралтарцы пропустили 50-й мяч в свои ворота в этом матче.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа D. 9-й тур.

Грузия — Гибралтар — 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 — Вацадзе, 30; 2:0 — Окриашвили, 35 (с пенальти); 3:0 — Вацадзе, 45; 4:0 — Казаишвили, 87.