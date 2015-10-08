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    Евро-2016. Грузия разгромила Гибралтар

    Грузия в предпоследнем туре отбора Евро-2016 разгромила на своем поле Гибралтар. Матч завершился со счетом 4:0, голы забивали Окриашвили и Казаишвили, а Вацадзе оформил дубль.

    Для грузин эта победа стала третьей в отборе, а гибралтарцы пропустили 50-й мяч в свои ворота в этом матче.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа D. 9-й тур.

    Грузия — Гибралтар — 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 — Вацадзе, 30; 2:0 — Окриашвили, 35 (с пенальти); 3:0 — Вацадзе, 45; 4:0 — Казаишвили, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 20:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1

      boko54 8 октября 2015, 21:51

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com

      -1
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      Рейтинг: +11559

      alex1951 8 октября 2015, 20:59

      а кого еще громить?

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > alex1951 8 октября 2015, 23:00

      Да разве это разгром? Столько моментов грузины разбазарили!

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