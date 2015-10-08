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    • Мовсесьян: «Отсутствие Широкова доставит тренерскому штабу сборной трудности»

    Мовсесьян: «Отсутствие Широкова доставит тренерскому штабу сборной трудности»

    Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал проблемы с составом у сборной России накануне матча со сборной Молдавии, который состоится в Кишиневе 9 октября.

    «Конечно же, все скажется, ведь это все три футболиста стартового состава, для нас это потери. Зато появляется шанс у других игроков себя проявить, воспользоваться представившимся шансом. Не думаю, что у сборной России должны здесь возникнуть какие-то проблемы.

    По большому счету у нас сейчас ровный состав. Не скажу, что у нас есть незаменимые. На любой позиции у нас высококлассные исполнители. Взять хотя бы вратарскую, где есть Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин и Артем Ребров. Только отсутствие Романа Широкова доставит тренерскому штабу определенные трудности.

    Вместо Василия Березуцкого может появиться на поле брат Алексей, что уже было и в ЦСКА. Глушаков, на мой взгляд, без проблем заменит Дзагоева в центре. Позицию Жиркова закроет либо Дмитрий Комбаров, как это видели в предыдущих встречах сборной России, либо Олег Кузьмин. Я считаю, что футболист казанского «Рубина» тут даже будет предпочтительнее своего оппонента», – рассказал Мовсесьян.

    Полностью эксклюзивное интервью с Андреем Мовсесьяном вы можете прочитать на страницах Бомбарбира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 16:12
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