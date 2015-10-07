Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Судьба Блаттера решится в четверг

    Президент ФИФА Зепп Блаттер продолжает выполнять свои функции. Офциального решения комитета по этике пока нет, сообщил адвокат швейцарца Ричард Каллен.

    Сегодняшнее решение по отстранению Блаттера от исполнения своих обязанностей носит рекомендательный характер. Окончательный вердикт в четверг должен вынести глава комитета Ханс-Йоахим Эккерт после того, как выслушает все доводы сторон этого дела.

    Напомним, Блаттера обвиняют в махинациях при подписании контракта с КОНКАКАФ в 2005 году, а также в незаконном переводе 2 миллионов швейцарских франков на счет президента УЕФА Мишеля Платини.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2015 23:46
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997031
    numo444691
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+