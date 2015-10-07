Судьба Блаттера решится в четверг

Президент ФИФА Зепп Блаттер продолжает выполнять свои функции. Офциального решения комитета по этике пока нет, сообщил адвокат швейцарца Ричард Каллен.

Сегодняшнее решение по отстранению Блаттера от исполнения своих обязанностей носит рекомендательный характер. Окончательный вердикт в четверг должен вынести глава комитета Ханс-Йоахим Эккерт после того, как выслушает все доводы сторон этого дела.

Напомним, Блаттера обвиняют в махинациях при подписании контракта с КОНКАКАФ в 2005 году, а также в незаконном переводе 2 миллионов швейцарских франков на счет президента УЕФА Мишеля Платини.