Четвертьфинальные матчи Кубка России могут быть перенесены

Матчи 1/4 Кубка России могут быть перенесены на более поздний срок. Такое заявление сделал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

«Структура соревнований утверждается в начале сезона, даты проведения матчей были известны заранее. Тем не менее возможны корректировки – будем смотреть, кто выйдет в четвертьфинал. Соберем участников, представителей лиг и решим, когда удобнее провести эти матчи. Такая работа ведется после каждого раунда, возможны переносы», – заявил он.

Напомним, ранее планировалось провести встречи этой стадии турнира 5-6 декабря.