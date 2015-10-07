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    • Четвертьфинальные матчи Кубка России могут быть перенесены

    Четвертьфинальные матчи Кубка России могут быть перенесены

    Матчи 1/4 Кубка России могут быть перенесены на более поздний срок. Такое заявление сделал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

    «Структура соревнований утверждается в начале сезона, даты проведения матчей были известны заранее. Тем не менее возможны корректировки – будем смотреть, кто выйдет в четвертьфинал. Соберем участников, представителей лиг и решим, когда удобнее провести эти матчи. Такая работа ведется после каждого раунда, возможны переносы», – заявил он.

    Напомним, ранее планировалось провести встречи этой стадии турнира 5-6 декабря.

    Источник: ТАСС

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    07.10.2015 18:35
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