Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дель Боске сделал три замены в сборной Испании

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске сделал три замены в команде по сравнению с изначальной заявкой на матчи против Люксембурга и Украины.

    Вместо Иньиге Мартинеса вызван полузащитник "Атлетика" Микель Сан Хосе. Его одноклубник Хаби Этчейта заменит Бруно Сориано, а защитник Марио Гаспар из "Вильярреала" заменит Даниэля Карвахаля.

    Отметим, для Гаспара и Этчейты заключительные матчи отбора Евро-2016 могут стать дебютными в составе национальной сборной. На счету Сан Хосе уже есть три матча за Испанию.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2015 06:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11