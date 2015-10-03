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    • Глава FA: «Неважно, что говорит Блаттер – будет так, как хотят спонсоры»

    Глава FA: «Неважно, что говорит Блаттер – будет так, как хотят спонсоры»

    Глава Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк прокомментировал требования крупных спонсоров ФИФА, которые настаивают на немедленной отставке главы этой организации Зеппа Блаттера.

    «Это в корне меняет дело. Неважно, что сейчас говорит Блаттер – если люди, которые платят ФИФА, хотят перемен, они их получат. Но дело здесь не только в самом Блаттере. Важно быть уверенными в том, что у ФИФА будет полномасштабная и эффективная программа реформ. Так что для тех, кто хочет кардинальных перемен, заявления спонсоров – это хорошая новость», – уверен Дайк.

    Источник: Skysports

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    03.10.2015 02:00
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