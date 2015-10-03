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    Спонсоры ФИФА хотят немедленной отставки Блаттера

    Компании Coca-Cola и McDonald's, которые являются одними из крупнейших спонсоров ФИФА, настаивают на незамедлительной отставке действующего главы этой организации Зеппа Блаттера.

    "События последних недель продолжают снижать репутацию ФИФА и уверенность общества в ее лидерах», - сказано в заявлении McDonald's.

    Того же мнения придерживается и руководство Coca-Cola.

    "С каждым днем имидж и репутация ФИФА продолжают тускнеть. ФИФА необходима срочная и всеобъемлющая реформа, что может быть достигнуто только при абсолютно независимом подходе", - говорится в заявлении этой компании.

    Напомним, что весной этого года ФИФА потряс коррупционный скандал, а недавно против Блаттера было открыто уголовное дело.

    Источник: Р-Спорт

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    03.10.2015 00:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Igork45 3 октября 2015, 10:31

      Никогда не пейте это дерьмо и не ешьте эту парашу

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