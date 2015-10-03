Спонсоры ФИФА хотят немедленной отставки Блаттера

Компании Coca-Cola и McDonald's, которые являются одними из крупнейших спонсоров ФИФА, настаивают на незамедлительной отставке действующего главы этой организации Зеппа Блаттера.

"События последних недель продолжают снижать репутацию ФИФА и уверенность общества в ее лидерах», - сказано в заявлении McDonald's.

Того же мнения придерживается и руководство Coca-Cola.

"С каждым днем имидж и репутация ФИФА продолжают тускнеть. ФИФА необходима срочная и всеобъемлющая реформа, что может быть достигнуто только при абсолютно независимом подходе", - говорится в заявлении этой компании.

Напомним, что весной этого года ФИФА потряс коррупционный скандал, а недавно против Блаттера было открыто уголовное дело.