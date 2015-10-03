Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Спонсоры ФИФА хотят немедленной отставки Блаттера

    Компании Coca-Cola и McDonald's, которые являются одними из крупнейших спонсоров ФИФА, настаивают на незамедлительной отставке действующего главы этой организации Зеппа Блаттера.

    «События последних недель продолжают снижать репутацию ФИФА и уверенность общества в ее лидерах», – сказано в заявлении McDonald's.

    Того же мнения придерживается и руководство Coca-Cola.

    «С каждым днем имидж и репутация ФИФА продолжают тускнеть. ФИФА необходима срочная и всеобъемлющая реформа, что может быть достигнуто только при абсолютно независимом подходе», – говорится в заявлении этой компании.

    Напомним, что весной этого года ФИФА потряс коррупционный скандал, а недавно против Блаттера было открыто уголовное дело.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Igork45
    1443857504
    Никогда не пейте это дерьмо и не ешьте эту парашу
    Ответить
    ologreds
    1694997060
    numo444208
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+