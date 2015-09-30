Митрофанов: «Виллаш-Боаш покинет клуб, даже если не хочет этого»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша.

«Каждый тренер, как и каждый человек, обладает своими особенностями. У Андре очень много плюсов. Возможно, он очень эмоционален, и на это обращают внимание. Но он искренен в этих эмоциях. С точки зрения работодателя, самым простым вариантом было бы с кем-то расстаться. Куда важнее, если человек вас устраивает, создать для него условия, чтобы он мог раскрыться. Мы довольны Боашем. В прошлом сезоне мы стали чемпионами, неплохо сыграли в еврокубках, нам совсем немного не хватило для того, чтобы достичь результата, как в 2008 году. Пока неплохо идем в этом розыгрыше.

Я не вижу здесь какой-то трагедии или повода для скандала. Ведь контракт заканчивается. И Виллаш-Боаш действительно покинет клуб. Даже если он не хочет покидать его. Представьте, например, если он хочет остаться. Что такое контракт, переговоры. Это желание двух сторон. На самом деле, Боаш просто констатировал, что у него заканчивается контракт. Не вижу здесь даже сенсации», – заявил Митрофанов.