Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба: «Все болельщики для меня одинаковы»

30 сентября 2015, 01:59
5

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу в матче второго тура Лиги чемпионов против «Гента» (2:1).

«Психологически сложнее было играть против «Спартака». Забивать красно-белым не менее приятно, тем более на их стадионе. Ощущения непередаваемые, я долго ждал этого. Вообще забивать приятно любой команде. Но Лига чемпионов – особенный турнир, одна только музыка перед игрой чего стоит, поэтому сегодняшний матч для меня очень важен. Я очень счастлив, что мы победили и добыли шесть очков. «Зенит» так никогда не стартовал, и это круто. Это хороший задел, но еще ничего не решено до конца. «Лион» сейчас раненый зверь, которому терять уже нечего. Сделано 30% из 100%. Нужно два раза обыгрывать французов, и тогда уже расслабиться», – говорит Дзюба.

Также футболист рассказал, как он забивал свой гол. Мяч в ворота «Гента» стал для Дзюбы первым в Лиге чемпионов.

«В моменте с голом сначала думал, что мяч меня перелетит, и выпрыгивал просто как в волейболе, а потом смотрю – он мне прямо в голову летит, и уже оставалось только попасть в противоход вратарю, но там идеальная передача Халка. В обоих голах огромная заслуга бразильца. Спасибо ему большое за передачу. Когда забил, сразу побежал к трибунам. Я не разделяю вираж или болельщиков из других секторов. Все для меня одинаковые. Спасибо им огромное, что так добродушно восприняли мой гол».

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Гент Дзюба Артем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MrVanes-Zenit
1443581870
Артёма с голом Молодец!
Ответить
3емлянин
1443582717
Пользу принёс :~))
Ответить
ХАЛКинГОООООООЛ!!!
1443583890
Молодца!!!Свое дело сделал.
Ответить
dzvinka
1443595325
пришел парнишка музыку перед игрой послешать, а тут мяч в голову летит... осталось только не дрогнуть. Дзюбиньище!
Ответить
Главные новости
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
1
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
1
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
1
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
1
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
1
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
1
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
6
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Все новости
Все новости
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+