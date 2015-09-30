Дзюба: «Все болельщики для меня одинаковы»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу в матче второго тура Лиги чемпионов против «Гента» (2:1).

«Психологически сложнее было играть против «Спартака». Забивать красно-белым не менее приятно, тем более на их стадионе. Ощущения непередаваемые, я долго ждал этого. Вообще забивать приятно любой команде. Но Лига чемпионов – особенный турнир, одна только музыка перед игрой чего стоит, поэтому сегодняшний матч для меня очень важен. Я очень счастлив, что мы победили и добыли шесть очков. «Зенит» так никогда не стартовал, и это круто. Это хороший задел, но еще ничего не решено до конца. «Лион» сейчас раненый зверь, которому терять уже нечего. Сделано 30% из 100%. Нужно два раза обыгрывать французов, и тогда уже расслабиться», – говорит Дзюба.

Также футболист рассказал, как он забивал свой гол. Мяч в ворота «Гента» стал для Дзюбы первым в Лиге чемпионов.

«В моменте с голом сначала думал, что мяч меня перелетит, и выпрыгивал просто как в волейболе, а потом смотрю – он мне прямо в голову летит, и уже оставалось только попасть в противоход вратарю, но там идеальная передача Халка. В обоих голах огромная заслуга бразильца. Спасибо ему большое за передачу. Когда забил, сразу побежал к трибунам. Я не разделяю вираж или болельщиков из других секторов. Все для меня одинаковые. Спасибо им огромное, что так добродушно восприняли мой гол».