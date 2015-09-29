Виллаш-Боаш: «Слухи про «Зенит» – вранье»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о своих ожиданиях от матча Лиги чемпионов против «Гента».

«Все в порядке, готовились по расписанию, все как обычно. Халк в порядке, как я уже говорил об этом на пресс-конференции. Что касается соперника, то стоит говорить о единстве и командном духе. Это хорошо организованная команда, все бьются друг за друга. Нет каких-то личностей, которых можно выделить, но можно выделить их командный дух. Мы же будем играть как обычно, придерживаться своего плана. Рассчитываем, что сможем реализовать этот план на поле», – говорит португалец.

Также наставник прокомментировал слухи о драке в раздевалке «Зенита» после матча со «Спартаком».

«Это на команду не повлияет, потому что все это вранье».