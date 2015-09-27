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    Мини-футбол. «Динамо» упустило победу, ведя со счетом 3:0

    В 5-ом туре Суперлиги состоялось два матча. В первом КПРФ без особых проблем разобрался с Прогрессом. По два мяча на свой счет записали Сомхишвили и Котляров. Во втором матче игрового дня подмосковное «Динамо» сыграло вничью с «Сибиряком».

    Чемпионат России. Суперлига. 5-й тур

    КПРФ (Москва) – Прогресс (Глазов) – 7:3 (4:1)

    Голы: 1:0 – Симхишвили, 10. 2:0 – Котляров, 10. 3:0 – Симхишвили, 14. 4:0 – Дело, 22. 4:1 – Жданов, 24. 5:1 – Разоренов, 27. 5:2 – Будин, 30. 5:3 – Руженцев, 38. 6:3 – Канивец, 42. 7:3 – Котляров, 48.

    Динамо (Московская область) – Сибиряк (Новосибирск) – 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ромуло. 2:0 – Сирило, 6. 3:0 – Ромуло, 28. 3:1 – Тимощенков, 35. 3:2 – Лео Сантана, 35. 3:3 – Волынюк, 40.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 00:05
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