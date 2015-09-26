Леоненко: «Сепаратист и скотина - это сейчас самые ласковые слова в мой адрес»

Бывший футболист московского и киевского "Динамо" Виктор Леоненко считает, что на Украине многие к нему относятся предвзято. Он также рассказал о причинах отказа играть за команду ветеранов киевского "Динамо".

"Сепаратист и скотина - это сейчас ласковые в мой адрес слова. Я в политику никогда не влезал. Ветеранами играем матчи, в частности собирая на них деньги для поддержки украинской армии. Но я не рассказываю об этом на каждом шагу.

Франков сказал, что меня не берут ни в одну ветеранскую команду? Знаете, я вот как раз создаю ветеранскую сборную из игроков «Динамо», «Шахтера» и «Металлиста». Сборную звезд. Разговаривал с Бессоновым, Рацом, Яремчуком, Леоновым, Матвеевым, Орбу, Воробьем, моим новым коллегой, кстати. А из ветеранской команды «Динамо» я ушел сам. Хлусу сказал: «Я тебя не знаю, больше мне не звони». Дело вот в чем. Я всегда формировал списки перед выездами. Постоянно чередовал Дамина и Кузнецова, не брал их вместе, потому что было много людей. Также постоянно менял вратарей – Сироту, Романенко, покойного Самохина. Вообще, старался брать тех, кому это нужно. Может, не столь известных, но кто нуждается в подработке.

Также было и перед Одессой, в День военно-морских сил. Я лично туда не ездил, потому что не мог вырваться по работе. Людям должны выдавать костюмы, рубашки и кроссовки. Сообщил об этом Завьялову: «В пятницу ты должен быть в офисе у Хлуса». В воскресенье звонит уже сам Андрей: «Возьми меня на выезд». «Как? Ты же должен быть в Одессе», - удивляюсь. «Меня не взяли». Получается, Хлус что-то порешал за моей спиной. Когда он в следующий раз мне позвонил, сказал ту фразу, о которой упоминал выше" - рассказал Леоненко.