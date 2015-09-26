Бекхэм: «Марсьяль оправдывает цену, которую за него заплатили»

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм считает, что новичок «красных дьяволов» Антони Марсьяль оправдывает цену, которую за него заплатил английский клуб.Напомним, 19-летний француз перешел в «МЮ» из «Монако» за 36 миллионов фунтов.

«Он отлично стартовал. Ему всего 19 лет, но он пока оправдывает цену, которую за него заплатили. Надеюсь, он продолжит забивать. Я фанат «Манчестер Юнайтед», поэтому я хочу, чтобы он забивал еще больше голов и стал еще более успешным.Игроки такого типа всегда были основой для «Манчестер Юнайтед», – сказал Бекхэм.