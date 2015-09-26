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    • Тарханов: « Трудно понять логику «Зенита», который отпустил Широкова свободным агентом»

    Тарханов: « Трудно понять логику «Зенита», который отпустил Широкова свободным агентом»

    Известный тренер Александр Тарханов, открывший в 2005 году для Премьер-лиги полузащитника Романа Широкова, выступающего сейчас за «Спартак», не понимает логики руководителей «Зенита», предоставивших игроку статус свободного агента.

    – Если б вам тогда сказали, что Широков будет капитаном сборной России, – поверили бы?

    – Конечно! Было видно – у парня огромный потенциал. Дальнейшие успехи меня не удивили. Хотя не вытащили бы из второй лиги – мог и пропасть.

    – Поторопился «Зенит» от него избавиться?

    – Мне вообще трудно понять логику клуба, который футболиста такого уровня отпускает свободным агентом. «Зениту» и сейчас Широкова не хватает. Витсель – большой мастер, но не способен быстро принять решение, одним пасом разрезать оборону соперника. «Краснодару» без Широкова тоже очень тяжело. Некому обострить игру, тонкой передачей вывести партнера на ударную позицию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2015 06:38
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    Комментарии (2)
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    aurora5858
    1443249550
    А в Спартаке пока не получается
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    ologreds
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