Тарханов: « Трудно понять логику «Зенита», который отпустил Широкова свободным агентом»

Известный тренер Александр Тарханов, открывший в 2005 году для Премьер-лиги полузащитника Романа Широкова, выступающего сейчас за «Спартак», не понимает логики руководителей «Зенита», предоставивших игроку статус свободного агента.

– Если б вам тогда сказали, что Широков будет капитаном сборной России, – поверили бы?

– Конечно! Было видно – у парня огромный потенциал. Дальнейшие успехи меня не удивили. Хотя не вытащили бы из второй лиги – мог и пропасть.

– Поторопился «Зенит» от него избавиться?

– Мне вообще трудно понять логику клуба, который футболиста такого уровня отпускает свободным агентом. «Зениту» и сейчас Широкова не хватает. Витсель – большой мастер, но не способен быстро принять решение, одним пасом разрезать оборону соперника. «Краснодару» без Широкова тоже очень тяжело. Некому обострить игру, тонкой передачей вывести партнера на ударную позицию.