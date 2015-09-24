Кубок России. «Спартак-Нальчик» уступил «Амкару»

В матче 1/16 Кубка России «Амкар» на выезде одолел «Спартак-Нальчик» со счетом 0:2. Оба гола забил Сергей Баланович.

Кубок России. 1/16 финала

Спартак-Нальчик (Нальчик) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Баланович, 20; 0:2 – Баланович, 65.

Спартак-Нальчик: Антипов, Кузнецов, Мурачев, Дашаев, Тебердиев, Гурфов, Дроздов (Семенов, 56), Дзамхишев (Ахриев, 62), Каркаев (Крамаренко, 67), Бажаев, Гугуев.

Амкар: Хомич, Бутко, Занев (Идову, 80), Белоруков, Зайцев, Огуде, Шаваев, Баланович, Йовичич (Узочукву, 68), Салугин, Анене (Пеев, 59).

Предупреждения: Белоруков, 36; Гугуев, 73.

Судья: Роман Чернов.