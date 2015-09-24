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    Кубок России. «Спартак-Нальчик» уступил «Амкару»

    В матче 1/16 Кубка России «Амкар» на выезде одолел «Спартак-Нальчик» со счетом 0:2. Оба гола забил Сергей Баланович.

    Кубок России. 1/16 финала

    Спартак-Нальчик (Нальчик) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Баланович, 20; 0:2 – Баланович, 65.

    Спартак-Нальчик: Антипов, Кузнецов, Мурачев, Дашаев, Тебердиев, Гурфов, Дроздов (Семенов, 56), Дзамхишев (Ахриев, 62), Каркаев (Крамаренко, 67), Бажаев, Гугуев.

    Амкар: Хомич, Бутко, Занев (Идову, 80), Белоруков, Зайцев, Огуде, Шаваев, Баланович, Йовичич (Узочукву, 68), Салугин, Анене (Пеев, 59).

    Предупреждения: Белоруков, 36; Гугуев, 73.

    Судья: Роман Чернов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 24 сентября 2015, 22:49

      отлична новость

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