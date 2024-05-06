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    Бонгонда назвал задачу «Спартака» на остаток сезона

    Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

    – Не могу сказать, что я сильно разочарован. Мы играли хорошо, нам просто не хватило гола. Если не брать момент, что мы не забили и не реализовали свои моменты, то во всем остальном игра у нас получилась.

    У соперника не было моментов во втором тайме вообще. Мы контролировали игру и в первом тайме, и во втором. Единственное, чего не хватило, забитого мяча.

    – Сейчас главная задача «Спартака» – Кубок России?

    – Наша задача – выигрывать в каждом матче. Но надо быть реалистами, наша задача сейчас – выйти как минимум в суперфинал Фонбет Кубка России.

    • В финале Пути регионов Кубка «Спартак» 14 мая сыграет с «Балтикой».
    • В РПЛ команда идет 4-й.
    • Ближайший соперник – «Краснодар» (11 мая).

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    Источник: «Матч ТВ»

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