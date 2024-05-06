Бонгонда назвал задачу «Спартака» на остаток сезона

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).
– Не могу сказать, что я сильно разочарован. Мы играли хорошо, нам просто не хватило гола. Если не брать момент, что мы не забили и не реализовали свои моменты, то во всем остальном игра у нас получилась.
У соперника не было моментов во втором тайме вообще. Мы контролировали игру и в первом тайме, и во втором. Единственное, чего не хватило, забитого мяча.
– Сейчас главная задача «Спартака» – Кубок России?
– Наша задача – выигрывать в каждом матче. Но надо быть реалистами, наша задача сейчас – выйти как минимум в суперфинал Фонбет Кубка России.
- В финале Пути регионов Кубка «Спартак» 14 мая сыграет с «Балтикой».
- В РПЛ команда идет 4-й.
- Ближайший соперник – «Краснодар» (11 мая).