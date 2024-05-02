Ерохин высказался после спасительного гола в ворота ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил исход кубкового матча против ЦСКА (1:1).

Ерохин вышел на замену во 2-м тайме и своим голом спас «Зенит» от поражения.

– Александр, напряженнейший матч. Пару слов об игре.

– Это был действительно сложный матч, непростой. Самое главное, что мы боролись до конца и отдали на поле все силы. Все ребята выложились. У нас были моменты, мы могли немного раньше забить, но самое главное, что в ответном матче все будет в наших руках. Будем готовиться, будем стараться играть только на победу.

– Поздравляем с забитым мячом! Это ваш первый гол в этом сезоне – давно не забивали. Какие эмоции испытали?

– Это было очень приятно! Да, я давно не забивал, но мне всегда хочется помогать команде – вне зависимости от того, сколько играешь. Сегодня получилось, поэтому рад, конечно!

– Сегодня с трибун прозвучал персональный заряд болельщиков в вашу честь. Как это внутри откликается?

– Это очень приятно, я очень благодарен нашим болельщикам за такое отношение. Я всегда всю душу и все силы отдаю за команду, поэтому хочу сказать им за эту поддержку большое спасибо. Низкий поклон! Уверен, что на домашней игре поддержка нашей команды будет еще сильнее, а мы отдадим все силы.