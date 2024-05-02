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    Ерохин высказался после спасительного гола в ворота ЦСКА

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил исход кубкового матча против ЦСКА (1:1).

    • Ерохин вышел на замену во 2-м тайме и своим голом спас «Зенит» от поражения.

    – Александр, напряженнейший матч. Пару слов об игре.

    – Это был действительно сложный матч, непростой. Самое главное, что мы боролись до конца и отдали на поле все силы. Все ребята выложились. У нас были моменты, мы могли немного раньше забить, но самое главное, что в ответном матче все будет в наших руках. Будем готовиться, будем стараться играть только на победу.

    – Поздравляем с забитым мячом! Это ваш первый гол в этом сезоне – давно не забивали. Какие эмоции испытали?

    – Это было очень приятно! Да, я давно не забивал, но мне всегда хочется помогать команде – вне зависимости от того, сколько играешь. Сегодня получилось, поэтому рад, конечно!

    – Сегодня с трибун прозвучал персональный заряд болельщиков в вашу честь. Как это внутри откликается?

    – Это очень приятно, я очень благодарен нашим болельщикам за такое отношение. Я всегда всю душу и все силы отдаю за команду, поэтому хочу сказать им за эту поддержку большое спасибо. Низкий поклон! Уверен, что на домашней игре поддержка нашей команды будет еще сильнее, а мы отдадим все силы.

    • Ответный матч – 15 мая в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» не брал Кубок с 2020 года.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    02.05.2024 22:37
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1714680614
    Молодец! Удачи
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    RUSARM
    1714776983
    медведь уже зарядил своего ручного судью,что бы порадовать жирную ряху в ВИП ложе!!
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