Семак посетовал на невезение в матче с ЦСКА

Главный трнере «Зенита» Сергей Семак после первого матча финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:1) сказал, что за армейцев в прошедшей встрече сыграли штанга и перекладина.

«Ничья есть ничья. Что касается самой игры, могли победить, если бы были более удачливыми. Было пару неплохих дальних ударов. Перекладина и штанга сыграли за армейцев. Проиграли им один стандарт, затолкали мяч… Мы также забили со стандарта. Боевая ничья, кубковый матч с небольшим количеством голевых моментов. Все будет решаться в следующем матче, – сказал Семак.