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    Семак посетовал на невезение в матче с ЦСКА

    Главный трнере «Зенита» Сергей Семак после первого матча финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:1) сказал, что за армейцев в прошедшей встрече сыграли штанга и перекладина.

    «Ничья есть ничья. Что касается самой игры, могли победить, если бы были более удачливыми. Было пару неплохих дальних ударов. Перекладина и штанга сыграли за армейцев. Проиграли им один стандарт, затолкали мяч… Мы также забили со стандарта. Боевая ничья, кубковый матч с небольшим количеством голевых моментов. Все будет решаться в следующем матче, – сказал Семак.

    • Ответная встреча состоится 15 мая в Санкт‑Петербурге.
    • Проигравшая команда окончательно вылетит из розыгрыша Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2024 08:46
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    Комментарии (2)
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    Литейный 4 (returned)
    1714720330
    Мяч только облизал штангу и перекладины Коней. Не свезло. Гыгыгы
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    paracetamol
    1714728460
    Раз невезение, два невезение..., а когда же будет умение и тренерский талант?
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