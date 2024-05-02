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    Семак прокомментировал ничью «Зенита» с ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил итог кубкового матча с ЦСКА (1:1).

    «Кубковый матч. Справедливый итог. Обе команды старались преуспеть в обороне, чем в атаке. Может, чуть не повезло с дальними ударами, чуть не хватило точности, а в другом случае выручил вратарь. Матч с небольшим количеством голевых моментов. Кто пройдет дальше – выясним в Петербурге.

    Выход Александра Ерохина – выпуск на поле игрока, который умеет играть в завершении. Поменяли фланги, чтобы было больше подач. Под сильную ногу выпустили как раз Ерохина. Выбрали того, кто умеет завершать подобные подачи. Рад за Сашу, он как никто заслуживает голов и внимания», – сказал Семак.

    • ЦСКА забил 1-м, но победу не удержал.
    • Отличился бывший игрок «Зенита» Антон Заболотный.
    • Ответный матч – 15 мая в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2024 21:49
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    Комментарии (1)
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    Spirit_78
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    Вот сегодня мы увидели здоровую ротацию, без истерик, как было например с Рубином (ослабление защиты и опорной зоны в пользу бестолковой россыпи атакующих игроков). Осечки с Факелом быть не должно, иначе даже не знаю, что можно будет сказать по поводу ситуации))
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