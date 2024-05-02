Семак прокомментировал ничью «Зенита» с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил итог кубкового матча с ЦСКА (1:1).

«Кубковый матч. Справедливый итог. Обе команды старались преуспеть в обороне, чем в атаке. Может, чуть не повезло с дальними ударами, чуть не хватило точности, а в другом случае выручил вратарь. Матч с небольшим количеством голевых моментов. Кто пройдет дальше – выясним в Петербурге.

Выход Александра Ерохина – выпуск на поле игрока, который умеет играть в завершении. Поменяли фланги, чтобы было больше подач. Под сильную ногу выпустили как раз Ерохина. Выбрали того, кто умеет завершать подобные подачи. Рад за Сашу, он как никто заслуживает голов и внимания», – сказал Семак.