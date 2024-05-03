В ЦСКА прокомментировали судейство матча с «Зенитом»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо после первого матча финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:1) прокомментировал публикацию телеграм-канала «Кони на стадионе» о столкновении защитников команд Мойзеса и Густаво Мантуана. В нем говорилось, что Сергей Карасев здорово разобрался в эпизоде.

Сославшись на эту публикацию, Брейдо написал: «При этом хочется задать вопрос судье Евгению Турбину на VAR: на основании чего был приглашен Карасев для просмотра эпизода с, якобы, игрой рукой Мойзеса, когда на любом из повторов было видно, что мяч попадает ему в плечо, а касание руки было у Сергеева. Как получилось так, что после просмотра всех повторов, судья на VAR предложил Сергею Карасеву исправить «ошибку» и показать красную Мойзесу?»