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    В ЦСКА прокомментировали судейство матча с «Зенитом»

    Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо после первого матча финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:1) прокомментировал публикацию телеграм-канала «Кони на стадионе» о столкновении защитников команд Мойзеса и Густаво Мантуана. В нем говорилось, что Сергей Карасев здорово разобрался в эпизоде.

    Сославшись на эту публикацию, Брейдо написал: «При этом хочется задать вопрос судье Евгению Турбину на VAR: на основании чего был приглашен Карасев для просмотра эпизода с, якобы, игрой рукой Мойзеса, когда на любом из повторов было видно, что мяч попадает ему в плечо, а касание руки было у Сергеева. Как получилось так, что после просмотра всех повторов, судья на VAR предложил Сергею Карасеву исправить «ошибку» и показать красную Мойзесу?»

    • Ответный матч пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге.
    • До этого команды еще раз сыграют 11 мая в рамках 28-го тура РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»

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    03.05.2024 09:02
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    Комментарии (14)
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    ZAITZEFF2011
    1714717675
    За любую грубость нужно наказывать. И не важно какой клуб представляет футболист.
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    Литейный 4 (returned)
    1714720259
    Мойзеса надо было удалять после наступа шипами на ногу Мантуану. Тогда и не возникло бы вопросов с плечом-рукой. Гыгыгы
    Ответить
    Suvorov71
    1714721026
    Ох и чудят помойные, привыкли, что свистуны постоянно им подсвистывают, а как только что не так сразу ноют ну помойные, что взять
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    lordmrv
    1714722570
    Что то часто имя/фамилия/кличка Мойзес стала звучать в ситуациях с грубыми нарушениями.
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    Taps
    1714724981
    Играли и те и другие отвратительно. Так что судья не при делах.
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    FCSpartakM
    1714727497
    Тупой бибизян две игры играет так, будто он не футболист, а бегемот безмозглый. Не надо было его удалять в дерби ,конец матча, ни на чо не влияло, ага. Вот теперь он продолжил ноги ломать. По факту надо давать дисквалификацию в чемпе и в кубке суммарно игр на 6. И хочется заменить, что он в принципе играет на грани фола всегда, толчки в спину, наступы. Такой же дурачок Вернблум был, но тот пользу приносил еще хотя бы
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    paracetamol
    1714728302
    Сергей Карасев здорово разобрался в эпизодах: 2 пенальти в конские ворота не поставил, Мойзеса не удалил...
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    Ziklop
    1714732631
    до драки дело не дошло, с таким подходом Зениту надо брать не гномов, а шкафов два на два, чтоб бежал быстро и всех сносил!
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    Январь 59
    1714758968
    Чистой воды красная карточка. Подобный момент был у Мойзеса и в игре со Спартаком. Ещё там нужно было удалить.
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