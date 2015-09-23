Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пименов: «Локомотиву» под силу выиграть кубок снова»

    Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов выразил мнение, что «железнодорожники» могут и должны снова выигрывать Кубок России, а также поделился ожиданиями от противостояния с армавирским "Торпедо" в 1/16 финала.

    «Всем нужна победа в Кубке России. У нас не так много игр в чемпионате России, чтобы забывать о кубковом соревновании и беречь своих лидеров. Это непрофессионально. Если «Локомотив» даст слабину или выпустит дублирующий состав на эту игру, то можно предположить, что подопечные Валерия Карпина смогут преподнести сюрприз. А в случае такой же хорошей игры «железнодорожников», как в матче со «Спортингом», «Торпедо» придется очень тяжело.

    Команде Игоря Черевченко не только под силу повторить успех в кубке, им нужно это сделать. Это важный трофей, который позволяет играть в Лиге Европы. Для любого игрока важно что-то выигрывать. К тому же основные конкуренты собираются играть молодежными составами», - отметил Пименов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2015 15:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Алек Македонский 23 сентября 2015, 21:13

      Спасибо Руслан, ты правду говоришь, что есть возможность выиграть кубок России.
      Дружище, но ты забыл одну вещь, на стадии 1/8 финала, этот шанс есть не только у Локомотива, но и у остальных 15 команд.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11