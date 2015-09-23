Пименов: «Локомотиву» под силу выиграть кубок снова»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов выразил мнение, что «железнодорожники» могут и должны снова выигрывать Кубок России, а также поделился ожиданиями от противостояния с армавирским "Торпедо" в 1/16 финала.

«Всем нужна победа в Кубке России. У нас не так много игр в чемпионате России, чтобы забывать о кубковом соревновании и беречь своих лидеров. Это непрофессионально. Если «Локомотив» даст слабину или выпустит дублирующий состав на эту игру, то можно предположить, что подопечные Валерия Карпина смогут преподнести сюрприз. А в случае такой же хорошей игры «железнодорожников», как в матче со «Спортингом», «Торпедо» придется очень тяжело.

Команде Игоря Черевченко не только под силу повторить успех в кубке, им нужно это сделать. Это важный трофей, который позволяет играть в Лиге Европы. Для любого игрока важно что-то выигрывать. К тому же основные конкуренты собираются играть молодежными составами», - отметил Пименов.