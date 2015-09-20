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    Пеев: «Хуже тренера, чем Муслин, в «Амкаре» не было»

    Полузащитник "Амкара" Георги Пеев уверен, что его команда не будет бороться за выживание. Хавбек также отметил плодотворную работу главного тренера команды Гаджи Гаджиева.

    "Хотя и некорректно сравнивать двух тренеров, скажу, что хуже наставника, чем Муслин, у нас в «Амкаре» не было. Достаточно было посмотреть на тот футбол, который команда показывала под его руководством. Мы просто не могли нормально тренироваться и показывать свои способности. У Гаджи Муслимовича другие тренировки, другие взгляды на футбол.

    Я уверен, что мы не будем бороться за выживание. Конечно, класс сильнейших пополнили неплохие команды. «Крылья» заметно прибавили, например. Но многие другие играют хуже, чем ожидалось", - считает Пеев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    20.09.2015 10:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      Жека-Юг 20 сентября 2015, 16:05

      ФК Краснодар вывел, а тебя корявого не устраивает.

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 20 сентября 2015, 12:18

      Да это не тренер такой,а ты кривоногий,на поле играете вы,а не тренер,он просто доносит мысли,значит плохо соображаете!!!

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 20 сентября 2015, 10:57

      Муслим не раз доказавал что он хороший тренер а пеев сиди молчи играть надо

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