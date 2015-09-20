Бубнов: «Кубань» перебегала «Спартак» и могла выиграть крупнее»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал крупное поражение «Спартака» (0:3) от «Кубани» в матче девятого тура РФПЛ. По его мнению, краснодарцы оказались лучше готовы физически и могли выиграть с куда более крупным счетом.

«Приход нового главного тренера в команду — это всегда новые эмоции, прилив сил и желание проявить себя. При этом сам Сергей Ташуев сумел здорово разобрать «Спартак» и правильно настроить игроков. Что он сделал в первую очередь? Накрыл «Спартак» прессингом. Давно понятно, что когда на поле одновременно Широков и Попов — у спартаковцев сразу проблемы. Они не участвуют в отборе, как требуется и это дает преимущество сопернику. Проблемы в обороне как были, так и осталось. По большому счету, ничего в этом плане серьезно не меняется. Все те же ошибки в центре, регулярно проходят пасы в разрез.

Мне не понравилось, как москвичи выглядели физически — их попросту перебегали. «Спартак» пропустил три, но «Кубань» должна была забивать куда больше, моменты для этого у них были. Сам «Спартак» имел моменты только после стандартов, но и здесь не сумел реализовать шансы. Без Юры Мовсисяна оказалось очень тяжело, видно, задержавшийся на родине Зе Луиш пока еще не готов стать полноценной заменой», - сказал Бубнов.