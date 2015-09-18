Протест Хорватии отклонен, и она лишена одного очка

Сборная Хорватии была лишена одного очка за то, что во время матча отборочного турнира на Евро-2016 против Италии прямо на газоне стадиона присутствовало изображение свастики.

Хорваты подали апелляцию на это решение, однако УЕФА отклонил протест. Таким образом, сборная Хорватии имеет 14 очков.