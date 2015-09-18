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    Протест Хорватии отклонен, и она лишена одного очка

    Сборная Хорватии была лишена одного очка за то, что во время матча отборочного турнира на Евро-2016 против Италии прямо на газоне стадиона присутствовало изображение свастики.

    Хорваты подали апелляцию на это решение, однако УЕФА отклонил протест. Таким образом, сборная Хорватии имеет 14 очков.

    Источник: Football Italia

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    18.09.2015 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24995

      bset 18 сентября 2015, 20:29

      Что за школьники пишут эти статьи? Там есть хотя бы 7 классов у авторов? Стилистика заголовков ужасная. Так написали, будто Хорватию лишили очка, они подали протест, протест отклонили, а за протест еще одного лишили.

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