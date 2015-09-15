Луческу: «Шахтер» считается лучшей командой Восточной Европы»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу посетил пресс-конференцию, посвященную предстоящей встрече Лиги чемпионов против «Реала». Наставник считает, что его команду недостаточно увжают.

«Наша цель – представить «Шахтер» на международной арене как можно лучше. Как команду, которая считается лучшей в Восточной Европе. Последние два года мы не покупали игроков. Из-за ситуации, в которой находимся, делаем ставку на молодых украинцев. Думаю, оставшиеся не слабее тех, кто уехал. У нас сильная команда - хочу, чтобы нас уважали. Когда играли с «Манчестером», «Байером», другими – этого уважения не чувствовалось», - сказал Луческу.

Румынскому специалисту не нравится начинать турнир с гостевой игры.

«Я говорил, что в чемпионате приходится атаковать. Мы не то что не умеем обороняться, а мало это делаем. Проблема, что каждый год начинаем Лигу чемпионов в гостях, но мы показывали, что умеем обороняться».