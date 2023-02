Бельгия. «Гент» не справился с «Зюльте-Варегемом»

«Гент» сыграл вничью с «Зюлте-Варегемом» в выездном матче 7-го тура бельгийской Про-лиги.

На гол Бенито Рамана хозяева поля ответили точным ударом М'Байе Лейе.

Напомним, что «Гент» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Чемпионат Бельгии. Про-лига. 7-й тур

Зюлте-Варегем (Варегем) — Гент — 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Раман, 44 (с пенальти). 1:1 — Лейе, 73.

Удаления: Сами, 80 («Зюльте-Варегем»). Ван ден Брюгген, 90 («Гент»).

