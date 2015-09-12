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  • Бубнов: «Где логика? Акинфеев ударил в лицо - ни одной игры, Виллаш-Боаш толкнул – шесть матчей»

Бубнов: «Где логика? Акинфеев ударил в лицо - ни одной игры, Виллаш-Боаш толкнул – шесть матчей»

12 сентября 2015, 07:13
13

Эксперт Александр Бубнов высказал мнение о решении КДК дисквалифицировать главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей чемпионата.

«Отсутствие Боаша из-за дисквалификации – не проблема. Что он есть на скамейке, что его нет… Правильно Мостовой сказал, да и я говорил: что вы руками у бровки машете, орете? На тренировках работайте! Настоящие тренеры, такие, как Бесков, вообще на трибуне сидели. Уходил и смеялся там. А тут понты разводят, орут. Что, игроки все время слушают, что тренер говорит? А дирижер Кучук что делал, руками махал? Иди оркестром дирижируй, там его не видят с другого фланга, а он все дирижирует. А Слуцкий орет постоянно на бедного Мусу?!

Шесть матчей дисквалификации для Боаша – это вне логики. Кокорин ударил – и две игры, Боаш толкнул – и шесть. Акинфеев ударил игрока в лицо – и ни одной. У нас не двойные, а тройные стандарты со стороны РФС и РФПЛ», - считает Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Акинфеев Игорь Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (13)
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morozoff2015.morozov
1442035208
Саша,вопрос не по теме,если можно.Почему Лобановский мог совмещать работу в клубе и сборной,причем не просто совмещать, все мы помним какая это была сборная и клуб, а Слуцкому уже тяжело....
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LINED
1442037035
По-моему толкнуть судью и игрока это вообще разные статьи в футболе.
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Garrincha58
1442039006
Кто то вчера говорил мол этим судьям раз в неделю надо трепку устраивать вот АБВ и потрепал малость тупого судьишку вообще не понимаю зачем они там стоят только нервируют всех Все очень просто делается и судьи там не нужны надо штрафовать тренеров которые себя не адекватно ведут пересек линию получи штраф 10 тыс евро второй раз еще 10 а что то еще такое как оскорбление или рукоприкладство можно и до 50 тыс добавить и пусть они из своего кармана платят тогда точно перестанут дирижировать а так 6 матчей а ему наоборот в кайф также и с игроков зачем эти дисквалификации деньгами нужно учить козлов
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Garrincha58
1442039190
Вот сегодня увидите как будут судить ЦСКА с Зенитом и в чью пользу тут и к бабке не ходи обязательно и пеналь поставят и может удалят Нету или Гарсию
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Диктор
1442044342
Да тут все просто-у Гинера в футболе возможностей больше-это уже как само собой разумеющееся.
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кто там
1442046572
ох лол) бомжатня нытики, мясо 13 год грозится стать чемпионом, иуродивые соперники у ЦСКА, пусть хоть Локо с быками не подведут да Динамо воспрянет.
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астраханец
1442049836
Логика некоторая есть в его словах, но про работу тренеров он бы лучше молчал...
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KoLyaNN
1442049874
Когда тренер руководит игрой команды во время матча - это нормально. Даже более того - это нужно делать! Такое чувство что он к футболу имеет отдаленное отношение...
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bentlly
1442051562
Справедливо нету чемпионат Россия. Судья много раз неправильной решение принимает и нето удаляет не назначит пенальти или назначить пенальти не справедливо. Может всего решает деньги.......
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Бан
1442051978
Бубен косит под дурака. Одно дело удар, который спровоцирован потерпевшим игроком (на поле), другое неспровоцированная агрессия на судью.(вне поля).
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