Бубнов: «Где логика? Акинфеев ударил в лицо - ни одной игры, Виллаш-Боаш толкнул – шесть матчей»

Эксперт Александр Бубнов высказал мнение о решении КДК дисквалифицировать главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей чемпионата.

«Отсутствие Боаша из-за дисквалификации – не проблема. Что он есть на скамейке, что его нет… Правильно Мостовой сказал, да и я говорил: что вы руками у бровки машете, орете? На тренировках работайте! Настоящие тренеры, такие, как Бесков, вообще на трибуне сидели. Уходил и смеялся там. А тут понты разводят, орут. Что, игроки все время слушают, что тренер говорит? А дирижер Кучук что делал, руками махал? Иди оркестром дирижируй, там его не видят с другого фланга, а он все дирижирует. А Слуцкий орет постоянно на бедного Мусу?!

Шесть матчей дисквалификации для Боаша – это вне логики. Кокорин ударил – и две игры, Боаш толкнул – и шесть. Акинфеев ударил игрока в лицо – и ни одной. У нас не двойные, а тройные стандарты со стороны РФС и РФПЛ», - считает Бубнов.