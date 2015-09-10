FIFPro: «Провести ЧМ-2022 в заявленные сроки невозможно»

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) считает, что чемпионат мира 2022 года в Катаре не может быть проведен в заявленные сроки.

Весной этого года ФИФА приняла решение о том, что ЧМ-2022 будет сыгран за 28 дней вместо привычных 30-31. Время проведения турнира также изменено по причине очень жаркого лета в Катаре: ЧМ пройдет в ноябре и декабре, а финал намечен на 18 декабря.

По мнению представителей FIFPro, провести мундиаль за 28 дней невозможно.

«Все это является продолжением давней истории. Мы считаем, что для игроков невозможно провести турнир за четыре недели. Можете себе представить – вы играете и в субботу, и в воскресенье в различных турнирах. А потом в понедельник вы приезжаете в свою сборную и играете четыре, пять или семь игр. Нет никакой подготовки, нет времени на отдых. Это просто безумие. Все говорит о том, что в такой короткий промежуток времени очень сложно провести турнир», – говорит генеральный секретарь FIFPro Тео ван Сеггелен.

Ранее профессиональная футбольная лига Испании обратилась в арбитражный суд в Лозанне и иском об изменении сроков проведения ЧМ-2022.