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    Гарбер: «Без Бекхэма МЛС не вышла бы на свой теперешний уровень»

    Комиссионер МЛС Дон Гарбер уверен, что Дэвид Бекхэм сыграл решающую роль в становлении американской лиги, когда первым из европейских звезд приехал играть за океан и заключил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси".

    «Не думаю, что без Дэвида мы достигли бы сегодняшнего уровня, когда парни вроде Вильи, Кака, Джеррарда, Лэмпарда и Джовинко приезжают в нашу лигу. В 2007 году он как бы сказал: «А янки что-то понимают в этой игре, и вполне нормально уехать в Штаты и развивать здесь футбол», - говорит Гарбер.

    Также он прокомментировал возможную покупку Бекхэмом клуба из Майами.

    «Вы же знаете Дэвида лучше нас. Он страстно относится к нашей лиге, обожает нашу страну и хочет пустить тут корни, став владельцем клуба. Многие игроки хотят перейти с поля в офис, Дэвид давно этого жаждет. Мы любим Дэвида, любим город Майами и надеемся, что сделка будет заключена».

    Источник: Sports.ru

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    08.09.2015 23:14
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