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    Денис Черышев: «Роналду — лучший футболист мира»

    Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев рассказал о том, как отнесся к тому, что не вышел на поле в прошедшем матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции.

    «Думаю, тренер не должен объяснять почему не выпустил меня на поле. Мы выиграли – это самое главное. Команда должна быть довольна, - сказал Черышев в эфире ТК «Россия 2». - В футболе бывает много всякого. Я понимаю, что не получаю игровую практику в "Реале". Мадридцы решил меня никуда не отпускать.Криштиану Роналду? Он лучший футболист мира. Стараюсь научиться максимуму вещей у него».

    Напомним, в итоге россияне переиграли сборную Швеции со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2015 21:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -186

      Protosser 7 сентября 2015, 14:22

      Подмокнул..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Поклонник Роналдиньо 7 сентября 2015, 07:28

      Подлизал как всегда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 7 сентября 2015, 06:45

      решил прогнуься

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      rad 7 сентября 2015, 01:15

      чья бы корова мычала,блин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      uisumasu 6 сентября 2015, 22:27


      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru

      -2
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      Рейтинг: +21

      vick-veter 6 сентября 2015, 22:20

      У них(мадридцев) эта фраза в контракте прописанна.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      k1p1sh 6 сентября 2015, 22:17

      Потому что я играю в Реале! Будь в Барсе такого не говорил бы!

      1
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 6 сентября 2015, 22:08

      Мадридцы решил. Дык.

      -1
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