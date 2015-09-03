В «Баварии» назревает конфликт между Дугласом Костой и Роббеном

Внутри мюнхенской "Баварии" назревает конфликт между двумя футболистами - бразильцем Дугласом Костой и голландцем Арьеном Роббеном.

Последний раскритиковал финт на публику, который сделал бразильский полузащитник в поединке против "Байера". Это стало стартовым толчком к внутреннему конфликту в команде.

"Дугласу необходимо прекращать этот цирк. Хоть счет и был 3:0 в нашу пользу, но необходимо всегда уважать соперника. Его действия были весьма сомнительны.", - высказался голландец.

Бразилец не стал молчать и ответил в бразильских СМИ: "Роббен подверг критике мой трюк "ламберту"? Я продолжу это делать и дальше. Хосеп Гвардиола подписал меня именно для таких трюков. Он всегда дает мне свободу и говорит, что бы я не прекращал развиваться и делал на поле то, что хочется."