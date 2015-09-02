В СНГ создадут систему обмена информацией о болельщиках

Правоохранительные органы стран СНГ работают над созданием системы по обмену информацией о спортивных болельщиках. Об этом рассказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич после заседания Совета министров внутренних дел СНГ в Минске.

«Одним из вопросов было создание информационной системы по обмену информацией такого рода. Это касается не только футбольных болельщиков – это касается в целом спортивных болельщиков. Достигнуто понимание, и на первом этапе стороны договорилось о консолидации усилий по обмену информацией», – заявил Шуневич.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заметил, что Россия в этом особенно заинтересована в преддверии ЧМ-2018.

«Чтобы не омрачить проведение этих соревнований, мы прибегаем к помощи наших коллег».