Митрофанов: «Мы продали Рондона в полтора раза дороже, чем могли»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал трансферную кампанию клуба:

«Мы приобрели Дзюбу, Юсупова, Михаила Кержакова. Другой вопрос, что не потратили много денег, да и оснований для трат не было.

У нас были планы по усилению состава, но за неделю до начала чемпионата был изменен формат лимита на легионеров, поэтому решили пока эти операции не производить. Рондона мы хотели продать в январе, но продали в «Вест Бромвич» в 1,5 раза дороже, чем могли зимой», – сказал Митрофанов.