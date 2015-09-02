Касаев снова признан лучшим игроком месяца в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев признан болельщиками лучшим игроком августа. Голосование принесло ему 46.1% голосов. Это его вторая награда подряд.

Второе место в голосовании занял нападающий Умар Ниассе (32% голосов), третье – защитник Виталий Денисов (12.7%).

После 7 туров «Локомотив» находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 17 очков.