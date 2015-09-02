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    Касаев снова признан лучшим игроком месяца в «Локомотиве»

    Полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев признан болельщиками лучшим игроком августа. Голосование принесло ему 46.1% голосов. Это его вторая награда подряд.

    Второе место в голосовании занял нападающий Умар Ниассе (32% голосов), третье – защитник Виталий Денисов (12.7%).

    После 7 туров «Локомотив» находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 17 очков.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.09.2015 16:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 сентября 2015, 03:41

      Он и лучший и гол классный Анжи забил, но ввидк того в сборной тренер ЦСКА и в России полно болел коней и мяса его гол даже в пятерку лучших не попал. Всякие Мусы, Халки и Промесы только попадают. Вот так у нас все справедливо!!!!

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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 2 сентября 2015, 19:20

      Алан тащит ЛОКО,а вот Самедов всё никак форму не наберёт.

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 2 сентября 2015, 16:39

      в сборную зря не вызвали

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