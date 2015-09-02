Касаев снова признан лучшим игроком месяца в «Локомотиве»

Он и лучший и гол классный Анжи забил, но ввидк того в сборной тренер ЦСКА и в России полно болел коней и мяса его гол даже в пятерку лучших не попал. Всякие Мусы, Халки и Промесы только попадают. Вот так у нас все справедливо!!!!
Полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев признан болельщиками лучшим игроком августа. Голосование принесло ему 46.1% голосов. Это его вторая награда подряд.
Второе место в голосовании занял нападающий Умар Ниассе (32% голосов), третье – защитник Виталий Денисов (12.7%).
После 7 туров «Локомотив» находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 17 очков.